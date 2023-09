Marina Lima e Fernanda Abreu se beijam em show caloroso no Coala Festival

O show até ali teve clássicos das duas artistas, com Fernanda Abreu cantando "Rio 40 Graus" e "Kátia Flávia, A Godiva do Irajá", e ainda homenagens a Cazuza e Renato Russo, com um trechinho de "Ideologia" cantado por Marina, e MC Marcinho, do hit "Glamurosa", morto no final de agosto.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um momento esquentou ainda mais a plateia no show de Marina Lima e Fernanda Abreu no Coala Festival, neste domingo, em São Paulo.

