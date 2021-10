Marília Mendonça posta fotos de biquíni e impressiona fãs: 'Leoa gostosa'

Marília anunciou há cerca de 10 dias o término de seu relacionamento com o também músico Murilo Huff, 25, com quem tem um filho, o pequeno Léo, 2. "A gente foi muito feliz e tentou de tudo, demos nosso máximo", disse ela na ocasião nas redes sociais.

"Bum dia, domingo", brincou Marília em uma das imagens publicada no Instagram e no Twitter. Em outra, ela ainda questionou: "Não entendo essas meninas que postam foto de biquíni no banheiro... vai nadar no vaso?", mostrando um clique no banheiro.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Marília Mendonça, 26, resolveu ousar neste domingo (10) e postou uma série de fotos de biquíni em suas redes sociais. As imagens incluem bumbum com fio dental e closes de corpo inteiro que impressionaram os fãs pela boa forma da artista.

