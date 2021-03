Marília Gabriela revela ter feito cirurgia para retirar câncer de pele do nariz

Ela ainda fez questão de publicizar uma informação que recebeu do médico. "Usem protetor solar, de preferência até dentro de casa, sempre", disse. "Como disse meu cirurgião, dr. Luiz Roberto Terzian quando argumentei que tomei sol para valer e sem protetor 'só" na adolescência: 'Não importa, tomou sol uma vez, na idade que for, é para sempre'. Anotado e passado para a frente."

