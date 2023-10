Marília Gabriela faz cirurgia por prolapso genital; entenda

"Andei sumida. No dia 2 deste mês de outubro, eu iria viajar para Londres, com uma esticadinha em Lisboa. Pois é. Não viajei. Tive sintomas de um prolapso genital, que eu não conhecia", disse ela no vídeo. "Trata-se da perda de sustentação dos órgãos. No meu caso, órgãos uterinos", explicou ela.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Marília Gabriela contou aos seguidores das redes sociais nesta sexta-feira (20) que fez uma cirurgia ginecológica. O procedimento aconteceu no início de outubro após a jornalista levar um susto com os sintomas.

