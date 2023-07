Marido de Zé Celso e atores que moravam com ele terão alta, mas ficam desabrigados

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Marcelo Drummond, marido de José Celso Martinez Corrêa, o Zé Celso, morto nesta quinta-feira (6) aos 86 anos, deve receber alta do Hospital São Paulo nas próximas horas, para conseguir se despedir do ator e dramaturgo, com quem viveu durante 37 anos.

Também receberão alta Victor Rosa e Ricardo Bittencourt, outros moradores do apartamento que ajudaram no resgate após o incêndio na última terça (4) e também se infectaram com Covid-19. Os três atores estão assintomáticos.

Drummond está internado por ter inalado monóxido de carbono durante o fogo que consumiu o imóvel no Paraíso, em São Paulo. Nesse momento, Drummond prefere não ir ao Hospital das Clínicas, onde Zé Celso morreu. Ele vai para casa e deve permanecer em repouso.

Rosa, Bittencourt e Drummond agora não têm onde morar, pois viviam no apartamento de Zé Celso. Segundo apurou a reportagem, a produção da companhia Teatro Oficina está tentando conseguir um apartamento provisório para os atores.

"Não sabemos para onde ir, porque não temos casa. O fogo consumiu tudo [do apartamento de Zé Celso]", diz Bittencourt.

A cerimônia de casamento de Drummond e Zé Celso completa um mês no mesmo dia da morte do diretor do Teatro Oficina.

O ator e dramaturgo estava internado em estado grave, com 53% de seu corpo queimado, e ficou entubado na UTI. De acordo com pessoas próximas ao artista, o fogo teria começado na madrugada da terça por causa de um problema no aquecedor do imóvel.