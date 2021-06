Marido de Ana Maria Braga afirma ter ficado surpreso com término

"Voltei a Portugal porque já fazia um ano que não via os meus amigos e a família. A covid-19 está nos bloqueando na Europa. Não tenho mais contato com a Ana. Em maio passado, [não recebi] nenhuma mensagem dela no meu aniversário ou no do meu filho", disse o empresário ao jornal Extra.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O empresário francês Johnny Lucet, 57, marido de Ana Maria Braga, 72, contou que se surpreendeu com a separação da apresentadora. Ele está em Portugal desde o início do ano e afirma que desde então sua esposa teria se afastado dele.

