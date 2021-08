Marido da atriz Carla Daniel é encontrado morto em parque no Rio

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Carla Daniel, 55, recebeu o apoio de diversos famosos nesta quarta-feira (11), após a morte do marido, Sérgio Stamile. O publicitário foi encontrado morto no Parque Garota de Ipanema, na zona sul da cidade, na manhã da terça-feira (10).

Ele costumava frequentar o local para visitar a Pedra do Arpoador, onde praticava meditação. Porém, o parque é considerado ponto de consumo de drogas e de prostituição.

De acordo com o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, ele foram acionados por volta das 9h48 para recolhimento do corpo, que foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) do centro da cidade, onde foi realizado exame de necropsia.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) após perícia realizada no local. "Os agentes continuam em diligências para esclarecer a causa da morte", diz a corporação por meio de nota.

"Meu grande amor me deixou hoje", lamentou a atriz nas redes sociais. "Estou com o coração partido! Queria tanto mais [tempo] juntos, mas agradeço todos os momentos que tivemos. O bem que você me fez, sua generosidade, sabedoria. Encontro de almas literalmente. Te amo para sempre, meu grande amor, e todo seu enorme coração, que você me permitiu senti-lo totalmente, ficará sempre na minha alma."

Famosos como Elizabeth Savala, Leticia Sabatella, Isabela Garcia, Zezé Motta, Fafá de Belém, Cristiana Oliveira, Dadá Coelho, Evandro Mesquita, Fernanda Rodrigues, Larissa Maciel, Gorete Milagres e Bianca Bin se solidarizaram com a colega.

Carla Daniel é filha do diretor Daniel Filho, 83, responsável por novelas como "Dancin' Days" (Globo) e séries como "Confissões de Adolescente" (TV Cultura). Como atriz, ela participou de produções como "O Cravo e a Rosa", "Chocolate com Pimenta" e "Alma Gêmea", todas na Globo.