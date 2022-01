Mariana Ximenes testa drinks com artistas em novo programa do GNT

CAMPINAS, SP (FOLHAPRESS) - Mariana Ximenes, 40, estreia nesta sexta (28) na tela do GNT como apresentadora do novo programa do canal. Em "Happy Hour com Mariana Ximenes", a atriz vai experimentar drinks e coquetéis junto com amigos de longa data, além de bater um papo sobre assuntos como arte e gastronomia.

Cada episódio, dividido em três blocos, tem como tema um tipo de coquetel. Para conhecer novos sabores, Mariana vai visitar casas e bares no Rio de Janeiro e em São Paulo, como o Copacabana Palace e o Cidade Matarazzo. Os locais foram escolhidos pela própria atriz, em conjunto com uma equipe da Diageo, empresa de bebidas alcoólicas premium, patrocinadora do programa.

Em um clima de conversa depois do trabalho, a apresentadora vai dividir a mesa com artistas como Zeca Pagodinho, Teresa Cristina, Gaby Amarantos, Claudia Raia, Paolla Oliveira, Majur, Mônica Martelli, Manu Gavassi, Ícaro Silva, Camilla de Lucas, João Vicente, Antônio Fagundes, Fafá de Belém, Marcelo Adnet, Fernanda Gentil, Zeca Camargo, Camila Pitanga, Tony Ramos, Alok e Ary Fontoura.

"Uma das coisas de que eu mais gosto na vida é reunir os amigos, conversar... Com o programa, tive a experiência de fazer isso diante das câmeras e com bons drinks para acompanhar cada conversa", afirma Mariana.

A atriz também participou dos bastidores do programa. "Foi uma experiência única! Aprendi bastante com todo processo de criação, escolhas das locações, dos temas dos episódios, cenários, assuntos... Me envolvi em todas as etapas. Estou muito animada para ver o que o público vai achar!"

Ao final de cada edição, Mariana ensina o público a fazer o drink-tema do dia, mostrando o passo a passo das receitas de bebidas como Negroni, Moscow Mule, Caipiroska, Old Fashioned, Rabo de Galo, Bloody Mary, Martini, Gin & Tônica e Cosmopolitan.

O programa vai ao ar às sextas-feiras, às 21h30, no GNT. Os 13 episódios estarão disponíveis no Globoplay + Canais Ao Vivo, e as receitas da atração serão disponibilizadas no canal NHAC GNT, no YouTube.