Mariana Rios diz viver uma 'transformação artística' no Show dos Famosos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz e cantora Mariana Rios, 36, tem impressionado os jurados do Show dos Famosos, no programa Domingão com Huck (Globo), e movimentado a web com as suas apresentações na competição. Ela já fez performances musicais para homenagear Lady Gaga, Elba Ramalho, Katy Perry e Alanis Morissette, entre outros.

Mariana conta que a escolha do artista que vai ser homenageado é feita em conjunto com a produção do programa. Ela explica que apresenta suas ideias, a produção avalia e dá várias dicas de como construir o personagem. "A palavra final é minha, todos nós [competidores] temos essa liberdade."

Ela diz que a caracterização -incluída maquiagem, cabelo e roupa- leva no mínimo quatro horas e que os participantes gravam sem cortes a apresentação imitando a voz do artista. Segundo ela, a apresentação mais difícil de fazer foi a do cantor Barry Gigg, do grupo Bees Gees, cantando "Stayin' Alive".

A atriz afirma que foi complicadíssimo cantar em outra região vocal e ainda colocando a boca para dentro para ficar parecida com o cantor. "Eu saí do palco com uma cãibra na bochecha, mas é muito divertido, muito gratificante quando você vê que consegue", diz a atriz, rindo e imitando a voz de Gigg.

A artista também ficou impressionada com o cuidado da produção na sua homenagem à cantora Katy Perry. Segundo ela, a equipe pensou nos mínimos detalhes desde o figurino, peruca e lente de contato até a transformação vocal. "[Eu tive que] estudar o corpo, a mesma coisa com o Bees Gees. Fazer uma coisa completamente diferente de você é muito legal", diz a atriz.

Ela admite que nunca pensou que iria se divertir e se entregar tanto para fazer esse quadro do Domingão do Huck. Para ela, tem sido uma oportunidade de aprender toda semana com professores nas aulas de canto, expressão corporal e caracterização. "Queria levar todo mundo para a minha casa", diz, rindo.

Mariana afirma que é um sonho para todo artista poder interpretar algo que sai da sua zona de conforto, principalmente, com esse aparato todo que envolve o programa. Ela revela que já havia recebido convites para participar do Show dos Famosos, no antigo Domingão do Faustão, mas sempre foi obrigada a dizer não devido a outros compromissos profissionais. "Eu tenho que agradecer muito essa oportunidade [que o Luciano me deu]. Realmente para mim foi uma transformação artística fazer esse programa."

A atriz diz que não tem problemas em receber críticas dos jurados porque, mesmo recebendo um dez, ela vai sempre se cobrar se não gostar da própria apresentação. "Eu acho que [a competição] é para isso, é você escutar das pessoas, filtrar e ver o que serve para você e o que não serve, está tudo certo. E absorver também o que te faz bem."

Para a atriz, quando uma pessoa vai a um programa em um quadro como esse para ser julgada precisa estar aberta a tudo. "A opinião do outro é do outro. Nem tudo o que você vai fazer [as pessoas] vão gostar, mas o principal na minha cabeça é que eu goste. Eu preciso gostar, porque sou eu comigo mesma no final do dia."

Sobre os concorrentes, a artista diz que foi o elenco forte que a fez aceitar o convite de Luciano Huck para participar do quadro. "Nós temos nomes ali de peso e tudo o que eu faço [no meu trabalho] costumo me envolver e me entregar. Eu queria muito fazer parte dessa história."

A atriz afirma que não vê os participantes como concorrentes porque é uma pessoa "zero competitiva". Mariana diz que não importa quem vai ganhar, ela quer mesmo é ficar no programa para fazer o máximo de personagens que ela programou. "É tão gostoso estar ali junto com todo mundo. Eu estou me divertindo muito, estou muito feliz com tudo e vivendo esse momento mergulhada."

Apesar de ser uma competição, a atriz conta que nos bastidores é tudo muito divertido, leve e que todas as pessoas são legais. Ela fala que é tão gostoso fazer as transformações que não está acreditando que daqui a pouco a competição acaba. "Artisticamente falando, me impulsionou de uma outra forma. Eu comecei a ter diversas ideias do que eu desejo fazer para o ano que vem nos meus shows, muito em cima do que eu realizei ali."

Em janeiro, a cantora entra em estúdio para gravar um EP, com músicas compostas por ela e em parceria com amigos compositores e pretende fazer videoclipes para todas elas. Na mesma época, estreia na Neftlix a série "De Volta aos 15", de que ela participou e da qual deve começar a gravar uma segunda temporada. "Em janeiro, eu volto enlouquecida porque já tenho uma demanda de muitos shows para o ano que vem."

Nascida em Araxá (MG), Mariana começou a cantar aos 7 anos, aos 10 teve a sua primeira banda e nunca mais parou de cantar. Ela já lançou CD e um EP com músicas para louvar a Deus. "Eu sou espírita kardecista, rezo todos os dias e converso com Deus o tempo inteiro. Nesse momento que a gente passou e está passando [com a pandemia] essa conexão com o universo é importante."

Antes de participar do Show dos Famosos, a atriz foi muito elogiada durante sua participação no reality musical SuperStar (Globo), em 2017. De lá para cá, a atriz avalia que amadureceu muito, se tornando uma pessoa menos ansiosa e estressada. "Hoje eu sou completamente diferente até pelas coisas que vão acontecendo na nossa vida. A gente vai amadurecendo, o tempo faz isso desde que você esteja nessa busca."