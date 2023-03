Maria Rita faz show no Anhangabaú com Leci Brandão e desconto para o Dia da Mulher

As entradas são divididas por três faixas -pista comum, premium e área VIP, que tem vista frontal e lateral do palco e open bar com cerveja, água e refrigerante. Nesta quarta, a pista é vendida por R$ 70, com a opção pela meia solidária (R$ 42). A premium não aplica o desconto e custa R$ 180, enquanto o ingresso VIP sai por R$ 500. Os ingressos são vendidos no site Feverup.

No projeto em formato de roda de samba, a artista toca canções "Tá Perdoado", "Maltratar Não é Direito", do disco "Samba Meu", de 2007, e visita faixas de outros artistas brasileiros, além de receber, como convidados, Leci Brandão, Salgadinho, Prettos e Marquinhos Sensação.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Maria Rita leva seu show Samba de Maria ao Anhangabaú no dia 18 deste mês -e quem comprar ingressos para a pista ganha 30% de desconto no valor total nesta quarta-feira, 8, em ação para o Dia Internacional da Mulher.

