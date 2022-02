Maria nega ciúme, mas cita herpes de Eli após ele beijar Natália no BBB 22

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Eliezer resolveu contar para Maria sobre o beijo trocado entre ele e Natália. A conversa aconteceu na madrugada desta quarta (10) no quarto Lollipop do BBB 22. A atriz não se incomodou com o brother ter ficado com outra, mas se mostrou apreensiva porque ele está com herpes.

