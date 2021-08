Maria Lina denuncia contas que se passam por ela no Twitter: "Não sou eu"

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A estudante de engenharia civil Maria Lina Deggan usou sua conta no Instagram para denunciar perfis falsos que vêm se passando por ela no Twitter. Em um vídeo publicado em seu stories, a influenciadora digital falou sobre sua conta oficial e não ser ela quem está fazendo as postagens.

"Gente, a minha conta do Twitter, oficial, é fechada e tem 39 seguidores. Eu não tenho conta de Twitter aberta ao público. Então, todas essas contas que estão tuitando fingindo ser eu, não sou eu, tá bom? Beijo", disse a estudante.

No Twitter, alguns perfis com pequenas variações do nome de Maria Lina postaram várias mensagens recentemente.

Em uma delas, estava escrito "Eu sou bem melhor sozinha.".

FIM DO RELACIONAMENTO

Nesta sexta-feira (13), o humorista Whindersson Nunes, 26, anunciou que não está mais junto de Maria Lina. Os dois estavam noivos desde março deste ano, e em maio o ex-casal perdeu João Miguel, seu filho que nasceu prematuro de 22 semanas.

"É triste dizer e nem sei porque tenho que dizer, mas eu e Maria não estamos mais juntos", começou o artista na publicação feita em seu Instagram. "Nem todo mundo sabe lidar com tudo, nem eu, eu prometi que seria alguém e não consegui ser", continuou.

"Sei dos meus milhares de defeitos, e nós temos que saber a hora de retirar para não fazer mal a alguém, mesmo que ninguém entenda. Eu espero do fundo do meu coração, que você não ataque a Maria, eu nem vou dizer 'que ninguém ataque' porque o mal existe, e está por aí e não vai parar."