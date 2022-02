Maria Fernanda Cândido aparece em pôster de 'Animais Fantásticos'

Os cartazes atribuem à bruxa o cargo de chefe suprema da Confederação Internacional dos Bruxos, título que ela pode estar concorrendo numa eleição ou reeleição. Em "Harry Potter", a confederação é equivalente à ONU, a Organização das Nações Unidas. A entidade trata de assuntos governamentais do mundo da magia --entre eles, como os bruxos devem se ocultar para viver entre os "trouxas", como são chamadas as pessoas sem magia.

Trailer divulgado no fim do ano passado mostra que haverá uma eleição no mundo mágico da qual a personagem de Cândido participará. Embora ela própria não apareça no vídeos, há várias cenas que trazem sua imagem retratada em cartazes espalhados pelos comícios de um pleito que haverá no filme, em que Vicência Santos enfrentará um bruxo chinês.

