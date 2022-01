Maria beija Eliezer e Linn na mesma festa no BBB 22

Enquanto alguns se beijavam na festa, outros ficavam no 0 a 0. Laís deu uma intimada em Rodrigo e disse a ele que depois, fora da casa, será tarde demais para que ele a procure e queira se envolver. O gerente comercial voltou a dizer que tem uma pessoa fora do reality por quem é apaixonado.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A festa da madrugada deste sábado (29) foi quente no Big Brother Brasil. Maria beijou Eliezer e Linn na mesma noite com direito a momentos quentes.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.