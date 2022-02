Mari Gonzalez avalia saída de Tiago e diz que BBB é 'muita pressão psicológica'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O casal de ex-BBBs Mari Gonzalez, 28, e Jonas Sulzbach, 36, disse que ficou surpreso com a desistência do ator Tiago Abravanel do Big Brother Brasil 22 (Globo), na tarde deste domingo (27). Eles foram prestigiar a cantora Ludmilla, no segundo dia de shows do Carnaval na Cidade, no Jockey Clube de São Paulo.

"Não imaginava que ele fosse desistir. Eu e o Jonas assistimos o programa todos os dias e não senti isso do Tiago", disse Mari, que ainda está tentando entender o que levou o ator a apertar o botão de desistência do programa.

Segundo Mari, é um mundo totalmente diferente dentro da casa mais vigiada do Brasil. "É muita pressão psicológica para quem está confinado. Na casa, tem momentos que é preciso ter muito autocontrole. Quando eu participei, me senti triste, sozinha, mas nunca pensei em desistir", afirmou Mari, que confessa estar avaliando os motivos da atitude de Tiago.

Eles comentaram que a estratégia é essencial para passar pelo programa e que talvez isso tenha faltado para Abravanel. "No BBB, a estratégia conta muito, pois não deixa de ser um jogo. As pessoas vão se juntando, fazendo alianças, isso é normal. Não sei se foi por conta do episódio no qual o Tiago não foi escolhido [para a Prova do Líder], mas cada pessoa sabe pelo que está passando", afirmou Mari.

Para Sulzbach, a pessoa precisa estar bem afetada por toda pressão para desistir do reality. "Eu acho que a pessoa precisa estar com o psicólogico bem fraco para desistir. Nunca passou na minha mente a possibilidade de desistir do reality", diz.

O casal diz que ainda está bem reticente quanto às saídas devido à pandemia de Covid, mas abriu uma exceção para assistir ao show da cantora Ludmilla. "A gente só sai quando a gente sabe que o evento mantém a segurança, pede comprovante de vacinação e tal", comentou o Jonas, que fez o pedido de casamento para a namorada no fim de ano. "Estamos animados com nosso futuro", falou a noiva.