Mari e Matheus, Mirela e Yugnir e Nina e Filipe estão na DR da semana no Power Couple

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em votação aberta, a sétima DR do Power Couple Brasil 5 (Record) foi formada nesta quarta-feira (23) pelos casais Mari e Matheus, Mirela e Yugnir e Nina e Filipe.

Os três casais vão disputar a preferência do público em votação que será realizada nesta quinta-feira (24). O casal menos votado pelo público deixará o reality e perderá a chance de concorrer ao prêmio de R$ 1 milhão.

Sob o comando de Adriane Galisteu, a quinta temporada do Power Couple estreou no início de maio na Record. A disputa entre os casais acontece em uma mansão com ambientes decorados com o tema cinema, 50 câmeras (sendo 41 robóticas), quarto perrengue para os casais com menos dinheiro após as dinâmicas, suíte para os casais com maior saldo financeiro e até uma barraca na área externa.

Para se darem bem no jogo, os maridos e mulheres precisam confiar um no outro e realizar apostas de até R$ 40 mil. A Prova dos Casais é decisiva para definir quem vai para a DR da semana. Quem vencer o desafio fica imune e se livra da eliminação. Três casais vão para a DR: o que tem o pior saldo financeiro da semana, o que perdeu a Prova dos Casais e um terceiro casal indicado pelos confinados.