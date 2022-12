Mari Bridi confirma fim de casamento com Rafael Cardoso

Em junho de 2021, portador de uma miocardiopatia hipertrófica congênita, doença que faz com que uma porção do músculo cardíaco fique hipertrofiada, precisou passar por uma cirurgia cardíaca e teve um desfibrilador implantado.

O ator ainda não se pronunciou em sua rede social. Apesar de serem um casal discreto quanto a vida pessoal, Cardoso e Bridi costumavam compartilhar momentos de sua vida com os filhos na internet com seus seguidores.

"Não é fácil para ninguém terminar uma relação. Por isso, gostaria de contar gentilmente com o respeito, o carinho e a compreensão de todas as pessoas para preservar esse momento tão delicado para mim e para meus filhos", completou ela, filha da jornalista Sônia Bridi, nos Stories de seu Instagram.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A influenciadora Mariana Bridi, 36, informou, na noite deste domingo (4), que não está mais em um relacionamento com o ator Rafael Cardoso, 36. Os dois se casaram no ano de 2013, na ilha de Fernando de Noronha, em Pernambuco, e são pais de Aurora, 7, e Valentim, 3.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.