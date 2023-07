Margot Robbie troca o rosa de 'Barbie' por vestido vermelho em première em Londres

Porém, este não foi o único look que Margot usou. A intérprete da boneca mais famosa do mundo também se vestiu como uma Barbie na edição "Noite Encantada", em um vestido rosa claro personalizado.

O modelo é tomara que caia, deixando os ombros da artista de fora, e é composto por um espartilho na parte da frente, com o cabelo preso e sapatos no mesmo tom. A roupa foi feita pela estilista turco-britânica Dilara F?nd?koglu.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A divulgação do filme "Barbie" está proporcionando que Margot Robbie exiba looks fabulosos em diversos modelos de vestidos. Uns mais curtos que outros, uns mais opacos e menos brilhosos. A atriz está em Londres para divulgar a produção e, na première, apostou em um mini tubinho vermelho.

