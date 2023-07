Margot Robbie já trabalhou no Subway e limpava casas antes de fazer sucesso em Hollywood

O afastamento do pai também ficou explícito durante o casamento dela com o produtor britânico Tom Ackerley, em 2016, quando ela optou pela mãe para percorrer o caminho até o altar.

Questionada em 2016 pelo jornal Harper's Bazaar sobre quais características suas eram parecidas com as de Doug, ela disse: "Nenhuma, não sou nenhum pouco parecida com ele." No ano anterior, Lachlan Robbie, um dos irmãos da artista, fez uma postagem de Dia dos Pais ao genitor e escreveu: "Podemos não ser uma família normal, mas você nos deu educação e estava lá quando precisávamos."

