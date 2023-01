Margot Robbie critica exagero de cocaína em filme

Cotado para as principais categorias do Oscar 2023, o filme não agradou os membros da Academia e recebeu nomeações apenas nas categorias de melhor trilha sonora, melhor figurino e melhor design de produção.

"Eles [a produção] acumulavam carreiras [de cocaína] do tamanho de um cachorro quente. Eu estava, tipo: 'Damien, ela estaria morta [se consumisse tudo isso]. Esta é uma situação de [overdose]. As pessoas vão assistir ao filme e saberão que isso é ridículo'", declarou.

Em entrevista à revista NME, a artista contou que reclamou com o diretor do longa, Damien Chazelle, para maneirar na quantidade de cocaína à disposição da personagem, que beirava mais uma quantidade para provocar overdose, o que o público acharia "ridículo".

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A atriz Margot Robbie, 32, reclamou do excesso de cocaína consumida por sua personagem, Nellie LaRoy, no filme "Babilônia".

