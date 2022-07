Margaret Atwood prepara coleção de contos pessoais como seu próximo livro

Será o primeiro livro de Atwood desde "Os Testamentos", que há três anos ofereceu uma sequência à trama do romance distópico mais famoso da canadense e dividiu o prêmio Booker daquele ano com "Garota, Mulher, Outras", de Bernardine Evaristo.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A escritora Margaret Atwood anunciou que seu próximo livro, "Old Babes in the Wood", será lançado em março do ano que vem e é composto de uma coleção de 15 contos.

