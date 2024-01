Marcus chora no BBB 24 e desabafa

"Eu sei que sou uma pessoa que brinca pesado, que faz brincadeira tóxica porque foi o meu jeito da vida de aprender a lidar com as coisas, c*ralho! Como todo mundo tem", disse Marcus Vinicius.

Marcus citou uma conversa que teve com Juninho mais cedo. "A gente estava conversando na piscina e começamos a debater na piscina, numa boa. E a gente começou a falar sobre o assunto da Thalyta. Quando a briga do Davi e Nizam estourou, a Vanessa Lopes falou pra parar e puxei ela pro banheiro. Nisso, ele foi atrás também e falou 'tem que entender que ele tem sangue baiano e não é assim'. Não tem nada a ver de onde a pessoa veio".

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Marcus Vinicius desabafou com seus amigos no início da noite do BBB 24 (Globo), no Quarto Magia e chorou.

