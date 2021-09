Marcos Mion diz que 'vai dar um jeito' de ter Juliette no segundo Caldeirão

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após o sucesso de sua estreia na Globo como apresentador do Caldeirão, Marcos Mion, 42, adiantou o que o público poderá esperar do seu segundo programa. Um dos seus desejos é ter Juliette no palco da atração.

"A gente vai dar um jeito de colocar a Juliette no segundo programa. Ela está com a agenda muito complicada, corrida", disse ele em uma live -fãs da vencedora do BBB 21 fizeram várias perguntas sobre a presença da cantora no Caldeirão.

Mion anunciou também que a cantora Joelma já é presença confirmada no próximo sábado (11). "[A convidei para a a estreia], mas ela não tinha data. Joelma vai estar sempre nas minhas estreias e está no segundo programa. É a rainha do palco que estou", afirmou.

Também já foi divulgado que os atores Juliana Paiva e Marcos Caruso participarão da atração no quadro Tem ou Não Tem.

Durante a live, Mion disse ainda que sonha em ter o ator Tony Ramos como convidado no programa. Na estreia, o artista esteve presente, mas em imagens do acervo da emissora, dentro do quadro Isso a Globo Mostra. "Será que um dia o Tony Ramos vai [ao Caldeirão]?" perguntou o apresentador ao ser questionado sobre quem gostaria de ter na atração.