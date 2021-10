Marcos Mion diz que encontrou jacaré no quintal de casa e chama bombeiros

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Marcos Mion, 42, compartilhou uma história inusitada em seu Instagram na manhã deste sábado (2). O apresentador postou o vídeo onde ele flagra o que seria um jacaré no deck da piscina de sua casa.

"Deus, olha o tamanho do jacaré que está aqui no nosso quintal. Olhe isso, Don [filho de Mion]", disse Mion.

Na sequência, o animal foge para dentro de um arbusto, e a narrativa continua. "Ó, fugiu. Ele entrou no mesmo lugar que ele entrou da outra vez. Ele mora ali no meio de onde as cachorras... Nossa, se as cachorras virem ele vai dar um B.O., vai ser um... Nossa, se a paçoca vir vai ser uma confusão...", emendou o apresentador.

Após algum tempo, o apresentador postou uma imagem com a legenda "chamamos o bombeiro". Apesar da qualidade da gravação, não fica claro se o bicho é realmente um jacaré, um teiú (lagarto que pode chegar a até dois metros de comprimento), ou algum animal de outra espécie.

"TÚNEL DO AMOR"

Nos dias 4 e 5, Mion gravará o piloto do "Túnel do Amor", novo programa do Multishow, que será todo produzido de 17 a 31 de outubro. Para dar conta da agenda, o apresentador tem adiantado as gravações do Caldeirão. E grava até quatro edições de um mesmo quadro no mesmo dia, aproveitando o cenário.

A Globo também liberou os estúdios de São Paulo, onde ele mora, para as gravações do quadro "Isso a Globo Mostra".

Em um mês, Mion somou, na Grande São Paulo, média de 15 pontos de audiência -1 ponto acima do saldo do mês anterior.