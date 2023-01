Marco Nanini revela romance com ex-diretor da Globo em biografia

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Na próxima quarta-feira (1), Marco Nanini, 74, irá lançar a biografia "O Avesso do Bordado", que conta muito sobre a sua carreira artística, mas o livro também tem partes dedicadas a sua vida pessoal. O ator incluiu em um dos capítulos o rápido romance que viveu com o ex-diretor de novelas da Globo, Wolf Maya, 69. Segundo Nanini, o namoro aconteceu na época em que os dois dividiram um apartamento na Lagoa Rodrigo de Freitas, zona sul do Rio.

O ator foi morar com o diretor após um contato feito pelo próprio Wolf e pela atriz Zezé Motta no final dos anos 1970. Eles tinham acabado de alugar o imóvel e buscavam outra pessoa para dividir as despesas. O local também foi residência de Ronaldo Resedá [1945-1984], Ney Matogrosso, Lucélia Santos, Sandra Pêra e Eduardo Dussek.

Nanini lembrou que com a convivência ficou muito próximo do ex-diretor e, aos poucos, a relação acabou ficando mais forte dando lugar a uma paixão. O namoro não foi muito longe, eles continuaram amigos e dividindo o apartamento por um bom tempo. "O Nanini, para mim, é a minha família", contou Wolf, em conversa com a autora da biografia Mariana Filgueiras. Há 30 anos, o ator é casado com o produtor de cinema Fernando Liboneti.