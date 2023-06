Marcius Melhem processa Luís Miranda por danos morais e pede R$ 50 mil

A reportagem procurou a defesa de Melhem. "A ação judicial proposta em nome de Marcius Melhem busca reparação para as graves ofensas pessoais a ele dirigidas por Luis Miranda, em veículo de imprensa de grande alcance. Por cerca de uma hora, em meio a narrativas genéricas, vazias e confusas, voltadas quase que exclusivamente para fantasiosas experiências pessoais, Luís Miranda pincela, em entrevista concedida ao Metrópoles, acusações ofensivas, mentirosas e, ainda mais grave, contrárias a outras falas suas anteriormente divulgadas. É necessário que a sociedade entenda que não se pode impunemente difamar uma pessoa, principalmente sem provas, apenas para macular a sua honra. A liberdade de expressão e de pensamento não pode extrapolar limites legais e invadir a esfera de preservação do direito à imagem e à honra de terceiros", diz nota assinada pela advogada de Marcius Melhem, Daniela Galvão - Albernard & Galvão Advogados Associados.

"Quando você corta um fluxo de intimidade que ele abre, você está se colocando fora do projeto. Ele propunha um projeto com essa abertura de diálogo e tal, mas não era bem verdade", afirmou o ator na entrevista.

No mês passado, Luís Miranda falou sobre o ex-chefe em entrevista ao podcast dos jornalistas Guilherme Amado e Olívia Meireles, do Metrópoles: "Ele tinha que estar num psicólogo tratando o grau elevado da sexualidade dele. Tratando a prática de exercer poder dessa maneira".

