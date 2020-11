Marcio Garcia diz que pai que está internado em estado grave com Covid

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Marcio Garcia, 50, publicou um vídeo em suas redes sociais nesta segunda (16) pedindo orações para o pai, Carlos Alberto Tavares Machado, que está internado em estado grave após contrair a Covid-19.

O apresentador admitiu que chegou a fazer "pouco caso" do novo coronavírus. "Achava que não era tão grave", disse. "Sempre, claro, tomando meus cuidados. Mas nunca levei tão a sério essa doença. Acho que muita gente passa por isso, até ter um caso tão próximo como estou tendo com o meu pai", completou.

Segundo ele, o pai está intubado em um hospital em Juiz de Fora (MG). "Não é fácil para um homem da idade dele passar por isso, muito menos para a família ter que lidar com isso", afirmou. "Que Deus conceda a ele mais alguns anos de vida com saúde e bem-estar", escreveu na legenda do vídeo.