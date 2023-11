Márcia Fu está na roça; Jaquelline Grohalski, Lucas Souza e Sander Mecca disputam prova do fazendeiro

A seguir, os peões passaram pela dinâmica do "resta um" e Sander Mecca foi levada à roça. Ele, por sua vez, definiu o veto: Márcia Fu, que não poderá disputar a prova do fazendeiro desta quarta.

A largada da roça foi com Cezar Black, que pegou os seus dois envelopes do Poder da Chama e entregou o de cor laranja para Shayan. A seguir, o contemplado leu seu poder: o fazendeiro Yuri Meirelles ganharia R$ 20 mil se deixasse ele escolher o primeiro roceiro do dia. Assim, o líder declarou seu voto diretamente para a roça: Jaquelline Grohalski.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Jaquelline Grohalski, Lucas Souza , Márcia Fu e Sander Mecca disputam a permanência em A Fazenda 15 (Record) nesta semana. Um dos quatro será o oitavo eliminado da atual edição do reality show e deixa a competição na quinta-feira (16). Antes disso, três deles (Jaquelline, Lucas e Sander) enfrentam a prova do fazendeiro nesta quarta-feira (15), e o vencedor escapa da berlinda.

