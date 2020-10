Marcelo Serrado muda rotina e perde quatro quilos para viver dublê em novela na Globo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Marcelo Serrado, 53, já adere a um novo ritmo de vida para retornar às novelas. Isso porque ele viverá um dublê na futura novela das 19h da Globo "Cara e Coragem", de Claudia Souto. Para o papel, a preparação já começou e ele já perdeu cerca de quatro quilos.

Na trama, o personagem já terá por volta dos 50 anos e começará a sentir dificuldades para executar algumas ações de seu trabalho por causa das dores. Isso levará ao expectador cenas engraçadas.

A ideia do artista é ganhar mais três quilos e secar para viver uma espécie de galã. A estreia da novela esta programada para acontecer no final de 2021.

Marcelo Serrado também consegue manter a rotina de treinos ao participar do Dança dos Famosos, quadro do Domingão do Faustão. Ele vem para São Paulo de 15 em 15 dias para treinar e para se apresentar ao vivo.

"Confesso que sou um pouco duro dançando (risos), então, nas festas que eu vou fico de longe, olhando. Essa participação vai ser boa para poder me soltar, me ajudar no meu trabalho, estava fazendo sapateado justamente por causa dos musicais, mas, com a pandemia, dei uma parada", disse ele em recente entrevista.