Marcela Mc Gowan nega romance com Daniel e diz que carinho continua: 'Duas almas livres'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A ex-BBB e médica Marcela Mc Gowan, 31, desmentiu nesta segunda-feira (5) que está comprometida com o também ex-BBB, Daniel Lenhardt, com quem se relacionou durante o reality show.

Após especulações de internautas, e também da colunista Fábia Oliveira do jornal O Dia, que afirmou que os dois estavam juntos mas sem rótulos, Marcela disse ao F5, da Folha de S.Paulo, que a informação não prossegue. "Eu não assumo relacionamento, pois não tenho relacionamento para assumir! De qualquer maneira, sempre achei esse hate todo desnecessário", afirmou.

A influenciadora também comentou que Daniel sempre foi "leve e querido" com ela, e a ajudou em muitos momentos difíceis, por isso "não teria motivo nenhum para ela se envergonhar de qualquer envolvimento".

"Pelo contrário, tenho muito carinho por ele. No mais, somos duas almas muito livres e por isso nos damos tão bem, independentemente de status", ressaltou a ex-BBB.

Solteira, Marcela Mc Gowan finalizou dizendo que quando tiver um relacionamento com alguém irá assumir e todo mundo vai saber. "Sou intensa pra caramba", concluiu.

Recentemente a médica tem apostado nas redes sociais. Desde que deixou a casa mais vigiada do Brasil, Marcela tem feito sucesso nas mídias e também conquistado muitos seguidores. Ela já tem até o seu próprio programa chamado Sextou, que é exibido no YouTube.

Falando sobre sexo e tabus, a ex-BBB dá dica aos internautas e compartilha experiências inusitadas. Em entrevista ao F5, Marcela contou que a ideia de criar um programa surgiu assim quando saiu do BBB. "

"Antes mesmo do BBB, eu já recebia muitas perguntas sobre o tema", contou Marcela. "Decidi compilar as principais dúvidas e conversar com pessoas que tenham vivências interessantes sobre esses assuntos. Foi um mix do que é mais comum no consultório e na internet. São coisas que eu sei que as pessoas têm curiosidade, mas não têm a quem perguntar".