Maraisa viraliza nas redes sociais ao confundir cachaça com microfone

Nos comentários, fãs que estavam no show disseram que a situação foi muito engraçada e publicaram outros vídeos do momento.

No vídeo, Maraisa tenta falar algo para o público, quando em vez de colocar a boca no microfone, coloca a garrafa de pinga.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Maraisa, da dupla com Maiara, viralizou nas redes sociais nesta terça-feira (2) com um vídeo gravado durante a virada de 2023 para 2024. Em uma apresentação, a cantora confundiu cachaça com microfone.

