Maraisa reclama das previsões sobre o fim da dupla com Maiara

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Maraisa ficou bem chateada com as previsões que foram feitas para ela e Maiara. Logo após o anúncio do fim da dupla sertaneja Simone e Simaria, alguns videntes apostaram também no rompimento do duo formado pelas gêmeas de São José dos Quatro Marcos, no Mato Grosso. A cantora reclamou das previsões e até chamou a atenção dos seus fãs sobre uma suposta "malandragem" das pessoas conhecidas como sensitivas ou videntes.

"Esse povo que fala que é sensitivo é tudo pesado. Só emana para o mundo coisa ruim! Já perceberam que nenhum deles sente coisa boa? Você olha para cara da pessoa e já vê a malandragem! Tudo aquilo que você entrega para o universo, é o que você recebe! Nunca senti coisa boa nesse povo", detona Maraisa em sua rede social.

Outra previsão de um vidente também dá como certa um problema de depressão com uma das gêmeas. Recentemente, Maraisa, 34, comentou que nunca tinha feito terapia na vida, mas que começava a pensar em buscar ajuda de um especialista por conta da sua vida amorosa.

A cantora contou nos bastidores de um show em Londrina que anda traumatizada com a sua vida amorosa. Ela está sozinha desde que terminou com o médico Artur Queiroz em janeiro de 2021. "Solteira não, encalhada não, traumatizada. Decidida é uma coisa, traumatizada é outra. Não sou decidida, sou traumatizada", brincou Maraísa, que completou. "O dia que eu quiser me relacionar, vou fazer terapia uns cinco meses antes porque senão é problema."