Manu Gavassi elogia atuação da amiga Bruna Marquezine em 'Besouro Azul'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Manu Gavassi fez um vídeo enaltecendo a atuação de Bruna Marquezine em "Besouro Azul". Em sua estreia em Hollywood, Marquezine vive Jenny Kord e estrela o longa ao lado de Xolo Maridueña. Em publicação nas redes sociais, Gavassi - que assistiu ao filme da DC nesta terça-feira (15) - começou dizendo que "Bruna mentiu para todos nós".

"Ou ela não entendeu que ela era dona e proprietária do filme. Vocês não tem noção ou eu fui desavisada, ou ela foi muito humilde, e a gente famoso que é 'cagado da cabeça', que sempre se diminui", disparou a ex-BBB. "Tô emocionada, ela não é protagonista, é 'protagonistaça'. A participação é do pequeno besouro. O azulzinho, mas a gente tá falando de show."

Além disso, a artista reforça que o filme é muito fofo, por ter a presença de uma família latina, "que toca no coração e faz chorar". No entanto, ela reforçou o quanto Bruna fez diferença para a produção. "Não é que a Bruna está chegando em Hollywood. Amiga, você está chutando a porta com os dois pés. Tem uma passagem do filme que eu gritei no cinema, não só eu, como um grande coro. Você não tem noção do que você fez, foi muito lindo", elogiou.

Por fim, ela encerrou: "Eu tô bem chocada, vão para o cinemas. Não é porque é minha amiga, mas deu uma sensação que a vida inteira a gente te preparou pra isso, Bruna, você matou a pau."

A amizade de Manu Gavassi e Bruna Marquezine ganhou força durante o BBB 20, quando a atriz fez dezenas de mutirões a favor da amiga.