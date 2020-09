Manu Gavassi e Bruna Marquezine têm primeiro encontro após BBB 20

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As atrizes Manu Gavassi e Bruna Marquezine registraram em vídeo o primeiro encontro delas após a participação de Manu no BBB 20 e, claro, o afastamento social por causa do coronavírus.

O abraço foi dado nos bastidores da premiação MTV MIAW que acontece às 22h desta quinta-feira (23). Ambas serão apresentadoras do evento. No vídeo, elas demonstram toda a empolgação por serem melhores amigas.

"Chega de saudades", comentou Manu. "Que saudade do seu cheirinho", disse Marquezine.

A terceira edição do MTV MIAW Brasil, que acontece nesta quinta-feira (24), promete deixar o público bastante à vontade, como se fosse aquele encontro tão aguardado com os amigos após a pandemia do novo coronavírus.

A MTV Brasil diz que seguirá todas as recomendações e protocolos de saúde para garantir o distanciamento social e a segurança de seus convidados, que aparecerão através de vídeochamadas e entradas ao vivo nos estúdios da ViacomCBS.

Bruna e Manu, que disseram ter ficado em torno de seis horas no telefone após o fim do reality da Globo, em maio deste ano, contaram que o sonho de fazer um projeto autêntico e criativo na televisão não é de hoje.

"Fizemos uma novela juntas, mas é a primeira vez que trabalhamos criativamente. As pessoas vão perceber claramente que [a premiação] teve nossa impressão digital. É a nossa cara, estávamos esperando o momento certo para isso acontecer e cá estamos", explicou Gavassi.