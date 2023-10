Mansão onde Princesa Diana passou infância está disponível para hospedagem

A casa, pertencente ao conde Charles Spencer, irmão de Lady Di, é normalmente aberta a visitações para o público em geral, mas elas foram suspensas até 2024. Em um site diferente, é possível ver as especificidades da mansão.. O preço não é especificado, mas, conforme o jornal britânico The Mirror, os interessados devem desembolsar milhares de libras para passar apenas uma noite no local.

