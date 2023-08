Mansão de Lisa Marie Presley é vendida por R$ 22 milhões após morte da cantora

"É com coração pesado que devo compartilhar a notícia devastadora que minha linda filha Lisa Marie nos deixou", dizia Priscilla, no comunicado.

Lisa Presley, a única filha do cantor Elvis Presley, morreu no dia 12 de janeiro de 2023, aos 54 anos, após ser hospitalizada por causa de uma parada cardíaca.

A propriedade, que segundo a People passou por uma reforma, conta com 700 metros quadrados, seis quartos e sete banheiros. Fica localizada em Calabasas, na Califórnia, perto do ponto mais alto de Mont Calabasas Estates.

