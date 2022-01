Mano Brown anuncia que apenas vacinados poderão entrar em seus shows

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Mano Brown, 51, anunciou por meio das redes sociais que para entrar em seus shows todas as pessoas precisarão estar vacinadas. A declaração foi dada por ele no Twitter. "Lembrando a todos que vacinas salvam vidas e para ir aos shows do Mano Brown e Racionais Mc's em 2022 você precisará apresentar seu comprovante de vacinação", escreveu ele. Desde o começo da pandemia que o rapper tem respeitado os protocolos e não tem feito apresentações. Porém, os completamente imunizados poderão conferir de perto o próximo show dele que deverá acontecer no dia 29 de janeiro na Fundição Progresso, no Rio de Janeiro. Nesse meio tempo, Brown se dedicou ao seu podcast. O Mano a Mano, podcast do Spotify, desde o lançamento, em 26 de agosto, está frequentemente no topo dos mais ouvidos da plataforma. Apresentado pelo rapper Mano Brown, dos Racionais MC's, o programa se tornou um sucesso logo de cara e tem provocado discussões nas redes sociais, com a variedade de seus temas e convidados. Em 16 episódios, Brown recebeu grandes nomes da política, da música e da arte brasileira, passando por Djonga, Fernando Holiday, Leci Brandão e Wagner Moura, na semana passada. Todas as conversas estão disponíveis na plataforma. No papo com Glória Maria, o rapper falou sobre a experiência de entrevistar a primeira jornalista negra da televisão brasileira e os aprendizados ao longo dos quatro meses de gravação. Perguntado por Glória Maria sobre o que mudou desde sua estreia no comando do podcast, Mano Brown disse que se permitiu a expor vulnerabilidades: "Eu saí da minha zona de conforto. Porque música é o que eu gosto de fazer, no meu tempo, na minha casa, nos lugares que eu gosto. E aqui eu estou me expondo a errar, a ser ridículo".

