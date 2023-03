Maneskin anuncia shows no Rio de Janeiro e em São Paulo em novembro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A banda italiana Maneskin anunciou que se apresentará em novembro no Brasil. Os shows acontecerão no Rio de Janeiro, no dia 1º, e em São Paulo, no dia 3.

As apresentações fazem parte da turnê mundial do quarteto, que teve início no começo deste mês, na Alemanha. O anúncio foi feito no perfil oficial do grupo no Twitter.

A banda de rock já esteve no Brasil no ano passado, quando se apresentou no Rock in Rio empilhando hits como "Zitti e Buoni", "In Nome del Padre" e "Mammamia".

Eles surgiram no reality The X Factor da Itália, venceram o festival Eurovision e estouraram no TikTok com sua versão de "Beggin'", música esquecida do Four Seasons, dos anos 1960.

A banda é formada por Damiano David nos vocais, Victoria de Angelis no baixo, Thomas Raggi na guitarra e Ethan Torchio na bateria e teve uma ascensão meteórica desde que venceu o tradicional Festival de San Remo, em março de 2021, e o famoso concurso Eurovision, em maio daquele ano.

A faixa vencedora do Eurovision, "Zitti e Buoni", cantada em italiano, chegou ao top dez da parada global da Billboard, que não considera ouvintes dos Estados Unidos, e se tornou a música italiana com o maior número de streamings do Spotify. Entrou ainda nas paradas de 29 países, ocupando o primeiro lugar em 13 deles.

Em janeiro deste ano, a banda lançou o álbum "Rush!", como músicas como "Own My Mind", "Baby Said" e "Read Your Diary".