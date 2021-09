Malga Di Paula diz que Chico Anysio esteve com ela na internação por Covid

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A empresária Malga Di Paula, 51, viúva de Chico Anysio (1931 - 2012), compartilhou uma foto do casal no Instagram, na segunda-feira (13). Ela escreveu que o humorista, que morreu em 2012, esteve com ela durante os 65 dias em que ficou internada no hospital lutando contra complicações Covid-19.

"Esse cara esteve perto de mim durante o tempo todo em que estive no hospital - 65 dias (Covid). Sonhei muito com ele que estava sempre feliz com a minha recuperação. Vários amigos me disseram ter sonhado com ele nesse período e também tê-lo visto feliz", escreveu a viúva.

Malga disse que Chico Anysio merece muito a felicidade depois de ter passado a vida toda fazendo as pessoas sorrirem. "Obrigada Chico por ter sempre zelado por mim, ter me feito tão feliz e me proteger com a sua luz mesmo depois de sua partida."

Malga compartilhou no dia 25 de agosto uma foto ao lado da mãe, que também teve Covid, e revelou tudo o que passou durante a internação. Ela disse que teve uma embolia pulmonar, um AVC (Acidente Vascular Cerebral) e passou por sete cirurgias .

"A luta mais importante foi vencer a Covid, que causou tudo isso. Espero poder me vacinar em breve e lembro a todos que continuem se cuidando com os protocolos de prevenção, como usar máscaras, álcool em gel e manter o distanciamento social."

Em abril deste ano, nove anos após a morte de Chico Anysio, a viúva Malga Di Paula disse que desejava retomar o contato com os oito filhos do humorista. Ela briga na justiça para ter reconhecido seu direito aos bens do humorista, sobretudo a um apartamento.

"Eu quero muito falar com vocês. Nós passamos momentos tão lindos juntos. O Chico amava vocês tanto e vocês sabem que o Chico me amava e que o amor era verdadeiro. E eu o amei tanto. E eu cuidei dele tanto, com tanto amor. Fiz tudo o que eu podia pelo pai de vocês", escreveu.

O advogado Roberto Halbouti, que representa sete dos oito filhos de Anysio, diz que Malga mente. "Se ela quisesse retomar o contato era só dar um telefonema para mim. É muito simples, ela não precisa ir para a televisão. Tudo que ela está dizendo é mentira."

A Justiça anulou o testamento do comediante porque o filho mais velho, Luiz Guilherme, conhecido como Lug de Paula, que fazia o personagem Seu Boneco na Escolinha do Professor Raimundo, não era contemplado na divisão de bens.

Malga ficou casada 14 anos com o humorista e teria direito a 50% de todo o patrimônio dele. Agora, luta para conseguir entrar em acordo com os filhos. Os bens, segundo ela, foram deixados para Malga e todo o patrimônio intelectual foi deixado aos filhos.