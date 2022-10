'Maldivas' é cancelada pela Netflix após uma temporada

"E a diretora talentosa e parceira, Daina Giannecchini, que, assim como eu e todas as mulheres nesse mercado ainda muito machista, precisam passar por muito mais obstáculos, provações e julgamentos do que os homens -o que também nos torna muito mais resilientes e menos arrogantes".

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.