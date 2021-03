Maju Coutinho é criticada por dizer que 'o choro é livre' ao defender todos em casa

Em seguida, pontuou sobre as pessoas que tenham se ofendido. "Sobre a dor daqueles que precisam manter seus negócios fechados, assunto abordado no JH, Maria Júlia Coutinho disse ao final da reportagem: 'Desejo também agilidade do governo e do Congresso para atender os empresários e também as famílias que estão aguardando auxílio emergencial", encerrou.

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) chamou a apresentadora e jornalista de arrogante. "Do alto de sua arrogância global e de seu alto salário, Maju Coutinho defendeu lockdowns e debochou de quem precisa trabalhar para não passar fome", escreveu o parlamentar no Twitter.

"Maju Coutinho escancara todo seu desprezo e indiferença com os pais de família mais humildes que nem sequer conseguem colocar comida na mesa de seus filhos com sua frase 'o choro é livre'", publicou um seguidor.

