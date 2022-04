Maju Coutinho celebra estreia na transmissão do Carnaval do Rio

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Maju Coutinho, 43, está pronta para estrear na avenida. A apresentadora do Fantástico vai comandar pela primeira vez a transmissão da Globo dos desfiles do Grupo Especial das escolas de samba do Rio de Janeiro. Ela fará dupla com Alex Escobar.

A jornalista se diz ansiosa pela retomada do Carnaval, depois de 2 anos de paralisação por causa da pandemia. "Chego pisando devagarinho, mas muito feliz com essa oportunidade de apresentar essa festa grandiosa", comemora.

"Eu acho que depois desse período de quase dois anos de paralisação por causa da pandemia, o retorno da festa tem tudo para ser inesquecível, como relatam ter sido o Carnaval de 1919 após a pandemia da gripe espanhola", lembra. "E todos cairão com avidez, com voracidade, para aproveitar essa retomada."

"E é muito curioso, porque percebemos isso nos barracões que eu e o Alex Escobar visitamos", conta. "Vários integrantes das escolas falam que não vão cantar o samba, vão berrar e tirar esse engasgo após a paralisação."

Maju comentou a importância dessa festa para a nossa identidade. "Carnaval é a expressão máxima da cultura brasileira, manifestação cultural mais importante desse país, está no DNA do povo brasileiro e traz a ancestralidade preta", avalia.

"O Carnaval não alimenta só a alma dos integrantes das escolas, ele também é uma indústria que coloca comida na mesa de muita gente que passou por um período difícil nessa paralisação por causa da pandemia e mostrou resiliência, porque continuou na luta", continua. "Muitas escolas apoiaram a comunidade, apesar de não haver a festa, então esse retorno é importantíssimo para alimentar também o espírito carnavalesco e para movimentar essa indústria que é a nossa Hollywood."

Ela diz ter uma relação próxima com essa festa. "Para mim, Carnaval é ancestralidade, negritude, força, alegria, disciplina e devoção", conta. "Quem acompanha de perto a preparação das escolas de samba acredita em como aquilo é quase uma seita."

"Eu diria até que é mais forte do que a emoção e a comoção do futebol, pelo que eu percebi nas visitas que fiz aos barracões e às quadras", compara. "Para quem vê de fora, é a festa, a leveza, a alegria, mas para quem vê de dentro, vê muita disciplina, as pessoas seguindo ordens, cumprindo, fazendo com amor. É incrível ver a capacidade de coesão sem ponto eletrônico, uma galera interagindo, fazendo aquilo acontecer. É mágico."

Maju contou alguns de seus Carnavais mais inesquecíveis. "Eu costumo lembrar dos sambas que me marcaram, e acho que esse marcou muita gente: 'Peguei um Ita no Norte', do Salgueiro, de 1993", disse. "Um carnaval que eu não lembro de ter assistido, mas que está na memória também por conta da sonoridade é 'Bum Bum Praticumbum Prugurundum', do Império Serrano, de 1982, e os carnavais de São Paulo, porque eu sou paulistana."

"Eu ia à quadra da Nenê de Vila Matilde e tenho a lembrança da quadra da escola mais do que o desfile na avenida", lembra. "Aquela bateria chegando na minha alma é inesquecível na memória carnavalesca de quem é paulistana."

A transmissão do Carnaval do Rio irá ao ar pela Globo para todo o Brasil, exceto para São Paulo, que exibirá os desfiles locais. Na capital paulista, a festa será comandada por Chico Pinheiro e Michelle Barros, com comentários de Ailton Graça e Celso Viáfora. Se preferirem, os paulistas poderão assistir à festa carioca pelo Globoplay.