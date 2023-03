Maite Perroni, do RBD, se multiplica e vive trigêmeas na série 'Três Vidas'

Para que a cantora do RBD, que em breve virá ao Brasil com os outros membros da banda mexicana, se transformasse em três, a série precisou investir significativamente em efeitos especiais. Não houve truques de câmera, conta, e foi a tecnologia que possibilitou que mais de uma personagem estivesse em cena ao mesmo tempo.

Além da perita criminal, há uma dançarina de uma boate e uma outra que acaba internada numa instituição psiquiátrica. Todas, no entanto, enfrentam desafios enormes, fora do normal, diz Perroni.

Em "Três Vidas", assim como no caso real ocorrido nos Estados Unidos, as mulheres crescem em lares socioeconomicamente distintos e, por isso, levam vidas igualmente díspares.

Mas as semelhanças com a vida real param aí, já que a personagem de Perroni e os desafios que enfrenta são completamente ficcionais. "Esse estudo provocou uma violência enorme, porque estavam abusando de seres humanos", afirma a atriz-cantora sobre o caso.

A separação no nascimento, os rapazes e seus pais adotivos descobriram, foi parte de uma pesquisa científica amplamente condenada, que queria estudar como sua genética e a personalidade se comportariam em diferentes famílias e contextos. Os pais não foram informados do projeto.

"Como em qualquer projeto, é preciso analisar o roteiro, trabalhar a personagem. Mas neste caso me deparei com três, então foi preciso ter uma capacidade maior para entender características, personalidades, histórias e como cada uma constrói a essência dessas mulheres", diz Perroni.

