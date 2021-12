Maisa Silva e Nicholas Arashiro terminam namoro: 'Meu primeiro grande amor'

Ela também brincou com as possíveis reações que irá receber após a divulgação da notícia. "Estou preparada para ouvir 'não acredito mais no amor' e 'termino de famoso é tudo sem briga, né duvido...', brincou. "Mas não tem muito como controlar o que o outro prefere acreditar, então, fico em paz por nós sabermos que apesar de não ser fácil, foi respeitoso como os 4 anos de namoro."

Em resposta a um fã, ela não descartou uma possível volta com Nicholas no futuro. "O amanhã a Deus pertence", disse. "Minha mãe e meu pai estão casados há 21 anos. Namoraram na adolescência, terminaram e depois se encontraram de novo, casaram e formaram uma linda família!"

Maisa disse ainda que os dois devem continuar tendo uma boa relação. "Nossa amizade prevalece e peço que levem em consideração o fato do Nicholas não ser uma pessoa pública, querer evitar superexposição e ter sua privacidade respeitada", pediu. "Eu também não darei entrevistas sobre o assunto. Agradecemos e contamos com a compreensão e a empatia de todos."

