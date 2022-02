Maisa abre brecha na agenda para curtir show de Pedro Sampaio

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mesmo com a correria devido a divulgação da série "De Volta aos 15", da Netflix, Maisa Silva, 19, arrumou uma brecha na agenda para prestigiar o show de Pedro Sampaio, no Carnaval na Cidade, no Jockey Clube de São Paulo, na tarde de sábado (26).

"É a primeira vez que eu consigo fazer essa aventura de conciliar o trabalho com o Carnaval. Me arrumei com o que tinha em casa e minha mãe que fez o meu cabelo. Estou aqui para ver os shows e relaxar um pouco", contou ela, que estrela a série ao lado da atriz Camila Queiroz.

Lançado na sexta-feira (25), a série faz uma viagem no tempo leva Maisa de volta aos anos 2000, em uma trama banhada em nostalgia, com direito ao antigo Orkut e Fotolog. "Estou fazendo muitas ações para divulgar esse novo trabalho, que está impecável. Aproveitei o mood para escolher o look", comentou ela, acompanhada de duas amigas.

Na série, a personagem é vivida por Camila Queiroz, 28, e Maisa Silva, 19, aos 30 e aos 15 anos, respectivamente. Na trama, ela chegou à idade adulta sem estar bem estabelecida profissionalmente nem ter um relacionamento sério.

Ela é confrontada por essa realidade ao voltar à cidade natal para o casamento da irmã. Lá, no quarto onde passou toda a adolescência, resolve ligar seu antigo computador e, após logar no seu antigo Floguinho (uma referência à antiga rede de compartilhamento de fotos Flogão), é transportada de volta a sua realidade de 15 anos atrás.