'Mais uma saudade que não vai passar', diz Bruno Mazzeo sobre morte do irmão

Mazzeo disse que também era padrinho de Cícero. "Fico com a dor de saber que nunca mais vou ouvir a sua voz, já grossa, me chamando de 'dindo'. Descansa, Cícero. Que, a essa hora, já deve estar no colo gostoso do nosso papai. Até um dia."

Filho do humorista Chico Anysio (1931 -2012) com a ex-Frenética, Regina Chaves, o produtor fonográfico e DJ tinha 39 anos e a causa da morte não foi divulgada até a conclusão deste texto.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Bruno Mazzeo, 44, lamentou a morte de seu irmão Cícero Chaves de Paula, que ocorreu na madrugada de domingo (4). "Mais uma saudade daquelas que sei que não vai passar e com a qual vou ser obrigado a conviver. A vida nem sempre (ou quase nunca) faz sentido", escreveu o ator e humorista no Instagram.

