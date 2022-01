Maíra Cardi 'sentiu' que Arthur era um dos participantes com Covid

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Maíra Cardi, 38, ficou decepcionada com a ausência do marido, Arthur Aguiar, 32, na estreia do Big Brother Brasil 2022 (Globo) nesta segunda-feira (17). Confirmado para o reality show -como Camarote- o cantor recebeu diagnóstico positivo para a Covid-19, e ficará de fora dos primeiros dias do programa, permanecendo em isolamento em um hotel no Rio de Janeiro (RJ). A influenciadora e empresária, com quem Aguiar tem uma filha, Sophia, 2, ficou sabendo da notícia através da televisão. Após confirmar que três participantes haviam recebido o diagnóstico, a Globo só divulgou os nomes durante a exibição do programa ao vivo. Jade Picon, 20, e Linn da Quebrada, 31, também seguem em quarentena. Sem saber que o marido não entraria hoje na casa, Maíra Cardi se reuniu com amigos e familiares para acompanhar o BBB. Com camisetas e almofadas personalizadas com a hashtag "#TeamArthur", Cardi comentou sobre as expectativas de ver o marido. "Tô arrasada. A gente se arrumou, fizemos camisetas, almofadas, copos, estou arrasada e não posso negar. Não vou fingir que está tudo bem, não está. Achei que ia maratonar a madrugada, tá? Eu no fundo senti que ele era um dos 'covidados'. Aqui em casa a galera toda pegou Covid, menos eu, graças a Deus", afirmou. Em nota enviada à imprensa, a Globo afirmou que todos os participantes estão vacinados contra a Covid-19, e que isso foi um pré-requisito para participar do programa. Ainda segundo a emissora, os três participantes vão entrar no confinamento assim que receberem diagnóstico negativo para a doença. A data ainda é incerta, mas a previsão é que isso aconteça nesta semana. Maíra Cardi citou que a entrada de Arthur Aguiar acontecerá na próxima quinta-feira (20), mas não foi confirmado.

