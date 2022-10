Maíra Cardi rebate 'mentiras' sobre supostas traições de Arthur e pede respeito

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A influenciadora fitness Maíra Cardi, 39, foi às redes sociais para rebater o que ela chama de "mentiras" a respeito dos motivos que teriam levado ela e Arthur Aguiar, 33, à separação.

Primeiro, Cardi negou que Arthur tenha tido "três ou quatro amantes" como alguns veículos divulgaram. "É muito triste saber que num momento tão triste como esse, as pessoas querem like, elas querem engajamento", começou.

"Se eu não me pronunciar, as pessoas vão se alimentar de mentiras. Comecei o dia lendo que eu me separei porque o Arthur tinha quatro ou três amantes. Depois, que o motivo era que ele assinou uma procuração para mim, que eu fiquei com o dinheiro dele e depois outra dizendo que eu iria ficar presa durante nove meses por ter insultado alguém", emendou ela. "O que eu quero dizer é, respeitem", concluiu.

O anúncio de que o casamento havia chegado ao fim foi feito na última quinta-feira (6) quando ela compartilhou um clique antigo ao lado do parceiro, quando ainda estava grávida. "Fim da nossa caminhada juntos, mas o começo de um novo caminho melhor para ambos", escreveu na legenda.

O cantor e vencedor do Big Brother Brasil 22 (Globo) Arthur Aguiar falou pela primeira vez sobre o término do casamento no dia seguinte. "Independente[mente] de estarmos juntos ou não no momento, seremos pra sempre uma família. Como eu disse ontem, a última palavra vem de Deus", publicou ao mostrar imagens dele com a agora ex-mulher e a filha.