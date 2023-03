Maíra Cardi exalta novo namorado em publi

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A empresária Maíra Cardi, 39, voltou a exaltar seu novo namorado, Thiago Nigro, 32, o Primo Rico, dizendo que ele é diferente de todos os homens com quem se relacionou e lhe deu o prazer que nenhum deu.

"Pra quem já me segue algum tempo, sabe que eu sou o velho rico da minha vida, trabalho, faço dinheiro como ninguém, com uma facilidade, porém preciso confessar uma coisa pra vocês. Cansei de verdade e preciso assumir uma coisa pra vocês: tô com ele por interesse de verdade, assim como ele tá comigo, de verdade", iniciou ela.

"Temos vários interesses um no outro. Um deles é que ele não sabia como emagrecer e eu não sei multiplicar dinheiro. Mas agora falando serio, e sério de verdade, porque eu não quero mentir. Ele me fez sentir como nenhum outro fez na vida. O que ele me deu, ninguém me deu, o que ele fez, ninguém fez", continuou.

"Ele me fez sentir como nenhum outro homem ousou me fazer sentir: poderosa, segura Mais do que isso, me surpreendeu de verdade. Nunca imaginei na minha vida estar com um homem que soubesse dar prazer pra tantas mulheres [ ] Óbvio que não to falando de traição. Tô falando de prazer de verdade. Ele vicia, não sabe do que eu to falando? [ ])", finalizou ela.