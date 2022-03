Maíra Cardi é cobrada por imobiliária após supostamente abandonar imóvel no Rio

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A coach e influenciadora fitness Maíra Cardi, 38, está sendo acusada de abandonar um apartamento na Barra da Tijuca, no Rio, e responde a um processo na 37ª Vara Cível da cidade. No processo, ela é cobrada por aluguéis não pagos de junho a outubro de 2020, reparos no imóvel e custos processuais. O valor da causa é de R$ 198 mil.

Segundo o Tribunal de Justiça do Rio, a autora da ação, a Araguaia Empreendimentos, afirma que Maíra deixou as chaves do apartamento na portaria do condomínio sem nenhum aviso prévio e abandonou o imóvel.

A imobiliária alega que soube do abandono quando um vizinho do apartamento fez uma reclamação ao síndico, porque o imóvel alugado pela Cardi Produções, Entretenimentos e Treinamentos causou uma infiltração.

A defesa de Maíra nega as acusações, alega que ela fez uma reforma de mais de R$ 1 milhão no apartamento e valorizou o imóvel. A ex-BBB pede a declaração de quitação dos aluguéis e a extinção do contrato e demais encargos. Solicita também a devolução de mais de R$ 17 mil referente ao pagamento caução.

Maíra revelou na quinta (10) que perguntou ao marido, Arthur Aguiar, 33, que está confinado do Big Brother Brasil 22, se ele queria entrar no reality solteiro ou casado.

"O BBB é um desafio para qualquer pessoa [...] Você ficar três meses preso, distante de tudo o que você gosta, vulnerável, carente... Tudo pode acontecer, ninguém sabe", declarou Maíra em vídeo no Instagram.

"A gente já viu várias histórias de pessoas casadas que entraram e ficaram vulneráveis e deu ruim. Isso pode acontecer, é o ser humano", continuou, citando Adriana Sant´anna, do BBB 11, que namorava, mas se envolveu com Rodrigão no reality.